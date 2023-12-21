Он заставил весь мир уважать СССР, его считали уникумом, а он мечтал стать кондуктором! История о великом Тарасове

«Таких людей единицы, и рождаются они раз не в десять, а в сто лет. Например, Сергей Королев. Он весь мир держал на одной кнопке. И папа весь мир держал на одной кнопке, только другой. Мама так нас воспитывала, чтобы мы это с ранних лет понимали. Мы дома при нем ходили на цыпочках. Никто не орал, никто не плакал, никто не лез к нему в это время на руки, на закорки. Потому что папа занимался государственным делом. Мы это чувствовали и знали. Нам говорила об этом мама, хотя сам папа — никогда. Когда он был дома — всегда работал. Он все время писал, писал, писал. А мы не могли потревожить его тишину», — рассказывала Татьяна Тарасова, дочь великого тренера.

Анатолия Тарасова можно смело назвать хоккейным фанатиком. Вся его жизнь фактически состояла из хоккея. Главный тренер ЦСКА отдавался на все сто процентов даже на тренировках. Понятий «схалтурить» или «сделать вполсилы» для него попросту не существовало. На каждое занятие Анатолий Владимирович готовил абсолютно новый, ранее не использованный комплекс упражнений. Кто-то может принять это за выдумку, но существует множество подтверждений этой информации — многие подопечные Тарасова действительно рассказывали, что тренировочный процесс их наставника всегда отличался. Благодаря этому хоккеистам было намного легче переносить тяжелейшую нагрузку, которую им нужно было выполнять ежедневно.

«Я часто посещал тренировки армейской команды. Приходил на стадион ЦСКА на Ленинградском проспекте, забирался повыше на трибуну и часами наблюдал, как занимается с хоккеистами Анатолий Владимирович. Меня удивляло, что в этих занятиях никогда не было повторений. Всякий раз Тарасов проводил тренировку по-иному, по-новому. Он был просто неистощим на придумывание заданий игрокам, и в таком темпе, с таким разнообразием и даже, я бы сказал, неожиданностью предлагал все новые и новые задачи, усложняя их, повышая нагрузки, что это не могло не увлекать спортсменов», — вспоминал советский судья Юрий Карандин.

Тарасов был влюблен в спорт еще с детства. Они с младшим братом днями напролет рубились в футбол и хоккей с мячом. До начала занятий в школе, на переменах, после уроков — все это время Тарасовы отдавали спорту и командным играм. Причем для этого им даже не нужна была спортивная площадка. Достаточно было небольшого закутка во дворе или рядом с дорогой. Из него Анатолий и Юрий мастерили поле и рубились до посинения.

Тем удивительнее тот факт, что в детстве Тарасов не мечтал стать профессиональным спортсменом или тренером.

В отличие от нынешнего времени, в первой половине прошлого века представители мира спорта не были кумирами среди молодежи. Так что Анатолий Владимирович мечтал о совершенно иных материях. В частности, он хотел стать кондуктором. Ему очень нравилось наблюдать за движением трамваев, которые проходили неподалеку от дома Тарасовых.