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19:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Ротенберг: Матч «России 25» с Беларусью — один из лучших на всех Кубках Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высоко оценил победу в матче со сборной Беларуси на Кубке Первого канала — 2023. Российская сборная обыграла белорусскую со счётом 5:3, уступая в счёте за несколько минут до конца третьего периода.

Россия
Беларусь
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Источник: ФХР

"Мне звонили многие люди из Европы, я со многими общаюсь. Они сказали, что наш матч с Беларусью по уровню был одним из лучших на всех турнирах ещё с тех времён, когда мы играли с чехами, финнами и сборной Канады.

По всем показателям — в интернете по два миллиона просмотров каждого матча Кубка Первого канала. Вместе — это шесть миллионов, которые посмотрели игры в интернете. Другой статистики у меня пока нет. Скоро узнаем, сколько смотрели по телевизору", — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Отметим, что сегодня, 20 декабря, подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира, обыграв сборную Казахстана со счётом 5:2. В прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

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