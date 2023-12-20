Ротенберг: Матч «России 25» с Беларусью — один из лучших на всех Кубках Первого канала

"Мне звонили многие люди из Европы, я со многими общаюсь. Они сказали, что наш матч с Беларусью по уровню был одним из лучших на всех турнирах ещё с тех времён, когда мы играли с чехами, финнами и сборной Канады.

По всем показателям — в интернете по два миллиона просмотров каждого матча Кубка Первого канала. Вместе — это шесть миллионов, которые посмотрели игры в интернете. Другой статистики у меня пока нет. Скоро узнаем, сколько смотрели по телевизору", — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.