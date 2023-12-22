Его боялись даже бандиты, а он проявлял мужество и не щадил легенд СССР. История о Билялетдинове

С виду главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов кажется строгим и достаточно жестким специалистом. Но уже мало кто помнит, что во времена игровой карьеры он также возводил эти качества в абсолют. Один из самых титулованных тренеров в истории отечественного хоккея начинал свой путь с популярной в Советском Союзе «Золотой шайбы». То есть Билялетдинов прошел весь путь с самых низов. В составе дворовой команды его заметили тренеры школы московского «Динамо» Александр Квасников и Станислав Петухов.

«Он учился в ремесленном училище то ли на токаря-лекальщика, то ли на строгальщика. Ходил в форме: темно-синяя гимнастерка, брюки, штиблеты. Параллельно тренировался в динамовской школе у Петухова. И вот однажды тот говорит: “Семеныч, есть у меня отличный пацан. Рыжий татарин. Катается неважно, но злой. Проверьте на сборах”, — рассказывал на тот момент тренер взрослого “Динамо” Виталий Давыдов.

На сборах Билялетдинов проявил себя неважно. Однако Давыдов проникся парнем и поверил в него. Поэтому не без труда, но он все-таки убедил коллегу Аркадия Чернышева дать защитнику еще один шанс.

В 17 лет Зинэтула дебютировал в основе «Динамо». И это событие было бы невозможным без стального характера оборонца. Молодой парень еще в юности понял, что необходимо быть строгим и требовательным в отношении к себе. С помощью самодисциплины и силы воли Билялетдинов превратился в стойкого с моральной и физической точки зрения защитника, которого очень не любили нападающие соперников. Потому что оборонец «Динамо» везде и всегда очень сильно и больно бил. Форварды противника знали, что Зинэтула не даст им спуску ни в одной смене. Так что старались обходить его стороной.

«Особенно хорош он был в отборе шайбы и в силовых приемах. Когда шайба пробрасывалась в нашу зону в угол, нападающий всегда запускал туда первым Билялетдинова, потому что он мог припечатать и сделать больно. И охрана пятачка, безусловно. Для силового защитника это — святое дело», — говорил Виталий Давыдов.

Все вышесказанное может показаться странным, если посмотреть на 17−18-летнего Билялетдинова. В те годы он был очень худощавым. Из-за скромной комплекции некоторые тренеры профессиональных команд относились к нему несерьезно. Но в этом случае внешний вид был обманчив. Во-первых, несмотря на худощавость, Зинэтула был очень крепким. И нисколько не уступал в силе и мощи более габаритным защитникам. А во-вторых, в плане храбрости и самоотверженности он мог дать фору абсолютно любому хоккеисту Советского Союза. Именно поэтому даже бандиты не трогали Сашку (так в молодости называли легенду «Ак Барса»).

«По вечерам мне приходилось дежурить с повязкой дружинника и отбивать своих ребят от окрестной шпаны. Хулиганье с Верхней Масловки после тренировок, эти упыри, ждали наших мальчишек, окружали всей ватагой, били чем-то по голове, отнимали карманные деньги, клюшки. Именно с ним (Билялетдиновым) я таких случаев не помню», — рассказывал Петухов.

Наличие хоккейной жесткости у Билялетдинова подтверждал и форвард «Динамо» Михаил Титов. Двукратный чемпион мира среди молодежи рассказывал, что до прихода молодого защитника в команду им очень не хватало наглости и дерзости. Особенно в матчах с самой габаритной и мощной командой страны — ЦСКА. Но после появления Билялетдинова все изменилось. Он всегда давал отпор главным звездам армейцев, чем поражал соперников и партнеров.