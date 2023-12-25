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20:11 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Академии Михайлова» в МХЛ

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В заключительном для себя матче в 2023 году подопечные Андрея Михалева принимали представителей Золотого дивизиона Запада — «Академию Михайлова» из Тулы. Стартовую треть соперники закончили вничью 1:1, голом в большинстве за хозяев льда отметился Илья Лахнов. К сожалению, первый игровой отрезок оказался для бобруйчан единственным относительно удачным в этом поединке. Во втором и третьем периодах хоккеисты тульского клуба отправили в наши ворота по две шайбы, получив взамен всего один точный бросок за авторством Мирослава Михалева незадолго до финальной сирены. В результате поражение «Динамо-Шинника» со счетом 2:5.

На новогодние каникулы представитель Беларуси в МХЛ уходит на третьем месте Серебряного дивизиона Западной конференции, после 38 матчей сезона в активе наших парней 42 очка. Следующий поединок в лиге «шинники» проведут уже 5 января также на «Бобруйск-Арене» против московского МХК «Динамо». Эта игра станет для динамовцев последней перед длительной выездной серией.

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