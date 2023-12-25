Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли «Академии Михайлова» в МХЛ

В заключительном для себя матче в 2023 году подопечные Андрея Михалева принимали представителей Золотого дивизиона Запада — «Академию Михайлова» из Тулы. Стартовую треть соперники закончили вничью 1:1, голом в большинстве за хозяев льда отметился Илья Лахнов. К сожалению, первый игровой отрезок оказался для бобруйчан единственным относительно удачным в этом поединке. Во втором и третьем периодах хоккеисты тульского клуба отправили в наши ворота по две шайбы, получив взамен всего один точный бросок за авторством Мирослава Михалева незадолго до финальной сирены. В результате поражение «Динамо-Шинника» со счетом 2:5.