Прилетели в СССР, были ошарашены лютыми морозами, испугались выходить на лед. История о сборной Канады

Современные хоккейные болельщики успели привыкнуть к комфорту. О стадионах, на которых сейчас проводятся матчи КХЛ, 50 лет назад не могли и мечтать. Любой фанат может посмотреть на игру любимой команды в полном комфорте и при благоприятных температурных условиях. Какая бы погода не стояла за стенами арены, вы точно замерзнете во время матча. А в перерыве, как правило, у для болельщиков работает целый комплекс активностей. Можно выпить кофе, перекусить, приобрести клубную атрибутику или просто прогуляться по арене. Звучит неплохо, не правда ли? Возможно, те фанаты, которые заболели хоккеем еще в середине прошлого века, сейчас даже пустили слезу. Потому что в те времена они прикладывали нечеловеческие по современным меркам усилия, чтобы насладиться любимой игрой.

Писатель Григорий Горин однажды сказал точную фразу: «В хождении на хоккей в те годы было что-то героическое». Максим Макарычев

. «Почти до конца 1950-х, пока не открылся Дворец спорта в Лужниках, матчи в Москве, как правило, проводились на открытой арене стадиона “Динамо”. Но и в тридцатиградусный мороз сюда стекалось до 30 тысяч болельщиков. Причем многие из них при таком лютом холоде приходили занять места за час до игры, терпеливо дожидаясь, когда хоккеисты выйдут из раздевалок», — рассказывал Максим Макарычев в книге про Александра Мальцева.

На самом деле, хоккеистам приходилось намного легче, чем простым болельщикам. Во время перерыва игроки отправлялись в раздевалки, которые им заблаговременно прогревали. За 15−20 минут между периодами они согревались и бросались в бой уже с новыми силами. Но у любителей хоккея, наблюдавших за матчами, такой роскошной опции попросту не существовало. И это было для них настоящим испытанием. Особенно если учесть факт, описанный выше — многие болельщики приходили на стадион сильно раньше начала матча, чтобы занять лучшие места. Из-за этого некоторые фанаты проводили на лютом холоде по 4−5 часов. Остается только догадываться, каких усилий им стоил обычный поход на хоккей.

«Приходилось только прыгать то на одной, то на другой ноге или тереться о соседа, как медведи о земную ось в знаменитой песне. Пить из заветной фляжки с горячительным хоть и запрещалось, но милиция смотрела на эти вещи сквозь пальцы, лишь бы не буянили и не обижали соседей. Кроме того, в тогдашних условиях стадионы не были окружены палатками, где можно было бы купить в перерыве стаканчик чая или кофе. Болельщики шли на хоккей основательно подготовленными: в валенках на шерстяной носок, в тулупах и телогрейках, с шапками-ушанками, в толстых меховых варежках», — продолжал рассказ Макарычев.

Однако далеко не все любители спорта были готовы переносить такие трудности ради игры в хоккей.

В 1950-х годах в Москву для проведения серии товарищеских матчей пожаловала сборная Канады. Как только родоначальники хоккея вышли из самолета, то были шокированы погодными условиями — на улице стоял сильный мороз. Они надеялись, что к началу матчей потеплеет, но этого не произошло. Тогда заруба советских и канадских хоккеистов и вовсе могла не состояться.