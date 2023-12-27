Сборная Германии по хоккею победила Финляндию в матче молодежного ЧМ
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сборная Германии обыграла команду Финляндии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сборная Германии обыграла команду Финляндии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.
Встреча в Гётеборге завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) в пользу немцев. В составе победителей дубль оформил Файт Освальд (6-я и 35-я минуты), по одной шайбе на счету Никласа Хюблера (23) и Романа Кехтера (34). У финнов отличились Томми Мяннистё (9), Каспер Халттунен (22) и Саму Бау (24).
Встреча стала 26-й в истории противостояния сборных Германии и Финляндии на молодежных чемпионатах мира. Немцы впервые в истории сумели обыграть финнов в рамках турнира.
В следующем матче сборная Германии 28 декабря сыграет против команды Швеции. Финны, потерпевшие второе поражение в двух матчах, днем позднее встретятся с латвийцами.
В марте Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белоруской сборных заморожен.