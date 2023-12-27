Сборная Германии по хоккею победила Финляндию в матче молодежного ЧМ

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Встреча в Гётеборге завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) в пользу немцев. В составе победителей дубль оформил Файт Освальд (6-я и 35-я минуты), по одной шайбе на счету Никласа Хюблера (23) и Романа Кехтера (34). У финнов отличились Томми Мяннистё (9), Каспер Халттунен (22) и Саму Бау (24).

Встреча стала 26-й в истории противостояния сборных Германии и Финляндии на молодежных чемпионатах мира. Немцы впервые в истории сумели обыграть финнов в рамках турнира.

В следующем матче сборная Германии 28 декабря сыграет против команды Швеции. Финны, потерпевшие второе поражение в двух матчах, днем позднее встретятся с латвийцами.