Сборная США забросила 11 шайб в матче молодежного ЧМ по хоккею

Источник: www.iihf.com

Встреча группы В, прошедшая в Гётеборге, завершилась со счетом 11:3 (5:1, 4:0, 2:2) в пользу американцев. В составе победителей хет-трик оформил Джимми Знуггеруд (4, 9 и 13-я минуты), дубль сделал Гэвин Бриндли (26, 31), по шайбе забросили Уильям Смит (2), Зеев Байум (19), Гейб Перро (30), Исаак Ховард (35), Куинн Финли (48) и Эрик Полькамп (55). У швейцарцев голы на счету Грегори Вебера (10), Гаеля Христе (42) и Тьерри Шильда (50).

В следующем матче сборная США 29 декабря сыграет против чехов, а команда Швейцарии, потерпевшая второе поражение подряд, днем позже встретится с норвежцами.