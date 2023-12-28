Сборная США забросила 11 шайб в матче молодежного ЧМ по хоккею
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сборная США разгромила команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сборная США разгромила команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.
Встреча группы В, прошедшая в Гётеборге, завершилась со счетом 11:3 (5:1, 4:0, 2:2) в пользу американцев. В составе победителей хет-трик оформил Джимми Знуггеруд (4, 9 и 13-я минуты), дубль сделал Гэвин Бриндли (26, 31), по шайбе забросили Уильям Смит (2), Зеев Байум (19), Гейб Перро (30), Исаак Ховард (35), Куинн Финли (48) и Эрик Полькамп (55). У швейцарцев голы на счету Грегори Вебера (10), Гаеля Христе (42) и Тьерри Шильда (50).
В следующем матче сборная США 29 декабря сыграет против чехов, а команда Швейцарии, потерпевшая второе поражение подряд, днем позже встретится с норвежцами.
В марте Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белоруской сборных заморожен.