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00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швеция обыграла Германию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сборная Швеции победила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.

Швеция U20
Германия U20
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Источник: https://www.iihf.com/

Встреча группы А завершилась победой шведов со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Хет-трик оформил Отто Стенберг (16, 47 и 50-я минуты), по одной одной шайбе забросили Маттиас Хавелид (39) и Ноа Эстлунд (55). Вратарь шведской команды Мелькер Телин оформил шатаут, отразив 15 бросков.

Шведы выиграли в группе второй матч подряд, немцы потерпели первое поражение. В следующем матче шведы 29 декабря сыграют с канадцами, немцы — 30 декабря с латвийцами.

В марте Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белоруской сборных заморожен.

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