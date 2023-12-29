Швеция обыграла Германию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

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Встреча группы А завершилась победой шведов со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Хет-трик оформил Отто Стенберг (16, 47 и 50-я минуты), по одной одной шайбе забросили Маттиас Хавелид (39) и Ноа Эстлунд (55). Вратарь шведской команды Мелькер Телин оформил шатаут, отразив 15 бросков.

Шведы выиграли в группе второй матч подряд, немцы потерпели первое поражение. В следующем матче шведы 29 декабря сыграют с канадцами, немцы — 30 декабря с латвийцами.