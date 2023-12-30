Швейцария одержала первую победу на МЧМ-2024, разгромив сборную Норвегии

Источник: www.iihf.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2, которая стала для них первой на турнире.

В составе Швейцарии дублем отметился Родвин Дионисио, ещё по шайбе на счету Симона Майера, Лео Брайлларда, Йонаса Тайбеля и Тьерри Шильда. У Норвегии отличились Мартин Йонсен и Патрик Дален.

Таким образом, Швейцария поднялась на четвёртое место в турнирной таблице группы В, набрав три очка в трёх матчах. Норвегия же не имеет баллов в своём активе — ранее они уступили США (1:4), Чехии (1:8) и Словакии (4:8).