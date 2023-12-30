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22:17 (мск), источник: Sport24

В России хоккеисты детской команды погибли в ДТП

Два хоккеиста детской команды «Чайка» из Шексны Вологодской области погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федерацию хоккея Вологодской области.

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Источник: РИА "Новости"

Два погибших мальчика — Максим Лебедев и Артем Потапов — были 2010 и 2011 года рождения. Сейчас в социальных сетях идет сбор средств для семей погибших.

«Пока в ходе следствия информации нет. Есть предположения, что (машину) занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорога 4-полосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе», — сообщает Федерация.

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