В России хоккеисты детской команды погибли в ДТП

Два погибших мальчика — Максим Лебедев и Артем Потапов — были 2010 и 2011 года рождения. Сейчас в социальных сетях идет сбор средств для семей погибших.

«Пока в ходе следствия информации нет. Есть предположения, что (машину) занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорога 4-полосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе», — сообщает Федерация.