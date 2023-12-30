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30 декабря, источник: Чемпионат.com

51-летний Ягр оформил ассистентский дубль за «Кладно» в матче чемпионата Чехии

51-летний легендарный чешский нападающий Яромир Ягр продолжает выступления на профессиональном уровне.

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30 декабря он провёл свой четвёртый матч за «Кладно» в игре с командой «Комета Брно» (4:5 Б) в чемпионате Чехии и отметился ассистентским дублем.

В этой игре Ягр провёл на льду 17 минут 28 секунд, из которых почти две минуты в большинстве, и заработал показатель полезности «+1». Всего в четырёх матчах на его счету четыре голевые передачи.

Отметим, что Яромир Ягр, выступающий за «Кладно», является и владельцем этого клуба. Его команда провела в нынешнем сезоне уже 29 матчей, в которых удалось набрать 28 очков, что позволяет ей занимать предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице.

В прошлом сезоне Ягр набрал 14 (5+9) очков в 26 играх чемпионата Чехии.

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