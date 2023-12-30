51-летний Ягр оформил ассистентский дубль за «Кладно» в матче чемпионата Чехии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240121&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

30 декабря он провёл свой четвёртый матч за «Кладно» в игре с командой «Комета Брно» (4:5 Б) в чемпионате Чехии и отметился ассистентским дублем.

В этой игре Ягр провёл на льду 17 минут 28 секунд, из которых почти две минуты в большинстве, и заработал показатель полезности «+1». Всего в четырёх матчах на его счету четыре голевые передачи.

Отметим, что Яромир Ягр, выступающий за «Кладно», является и владельцем этого клуба. Его команда провела в нынешнем сезоне уже 29 матчей, в которых удалось набрать 28 очков, что позволяет ей занимать предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице.