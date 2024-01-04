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19:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определился первый финалист молодежного чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Молодежная сборная Швеции по хоккею победила команду Чехии и стала первым финалистом домашнего чемпионата мира (игроки не старше 20 лет).

Швеция U20
Чехия U20
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Источник: www.iihf.com

Полуфинальная встреча, прошедшая в Гётеборге, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев турнира. В составе победителей дублем отметился Юнатан Леккеримяки (46-я и 54-я минуты), также по шайбе забросили Тео Линдстейн (12), Аксель Сандин-Пелликка (23) и Ноа Эстлунд (53). В составе чехов отличились Матиас Меловски (7) и Томаш Цибулька (28).

В финальном матче шведы, которые не выигрывали молодежные мировые первенства с 2012 года, встретятся с победителем игры между командами Финляндии и США. Чехи сыграют во встрече за бронзовые награды с проигравшей сборной.

В марте Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белоруской сборных заморожен.

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