Определился первый финалист молодежного чемпионата мира по хоккею

Источник: www.iihf.com

Полуфинальная встреча, прошедшая в Гётеборге, завершилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу хозяев турнира. В составе победителей дублем отметился Юнатан Леккеримяки (46-я и 54-я минуты), также по шайбе забросили Тео Линдстейн (12), Аксель Сандин-Пелликка (23) и Ноа Эстлунд (53). В составе чехов отличились Матиас Меловски (7) и Томаш Цибулька (28).

В финальном матче шведы, которые не выигрывали молодежные мировые первенства с 2012 года, встретятся с победителем игры между командами Финляндии и США. Чехи сыграют во встрече за бронзовые награды с проигравшей сборной.