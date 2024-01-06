Стало известно с кем сборная Казахстана сыграет на молодежном чемпионате мира
Стал известен предварительный состав групп на молодежном чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент Vesti.kz.
Стал известен предварительный состав групп на молодежном чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент Vesti.kz.
Накануне турнир завершился победой сборная США, в финале обыгравшей Швецию. После окончания МЧМ-2024 стал известен предварительный состав групп, который формируется не на основе рейтинга Международной федерации хоккея (IIHF), а в соответствии с местом на последнем чемпионате мира.
Таким образом, Казахстан попал в группу В вместе с Швецией, Чехией, Словакией и Швейцарией.
Между тем, в группе А сыграют США, Финляндия, Канада, Латвия и Германия.
Следующий МЧМ пройдет в столице Канады — Оттаве. Соревнование стартует с 26 декабря 2024 года и завершится 5 января 2025 года.
Отметим, что Казахстан выиграл путевку в элиту, выиграв соревнование среди команд первого дивизиона, прошедшее в Будапеште (Венгрия).