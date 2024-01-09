Гашек обратился к российским хоккеистам

«Всем российским хоккеистам и чиновникам: либо вы поддерживаете специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), либо нет. Вы не сможете соревноваться с нами, пока не покинете Украину», — написал чех.

Эти слова стали ответом на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.