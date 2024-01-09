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13:29 (мск), источник: Газета.Ру

Гашек обратился к российским хоккеистам

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал, когда российские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям. Об этом он написал в соцсети Х.

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Источник: AP 2023

«Всем российским хоккеистам и чиновникам: либо вы поддерживаете специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации), либо нет. Вы не сможете соревноваться с нами, пока не покинете Украину», — написал чех.

Эти слова стали ответом на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

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