В Туле трех хоккеистов наградят за спасение людей при пожаре в Рождество
Три игрока Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) спасли женщину и двоих детей из горящей квартиры в Туле в рождественскую ночь, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.
Три игрока Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) спасли женщину и двоих детей из горящей квартиры в Туле в рождественскую ночь, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.
Глава областного управления МЧС Алексей Павлов выразил хоккеистам благодарность и лично наградит грамотами, отметила пресс-служба клуба.
Владимир Истомин, Даниил Молодцов и Егор Стругов возвращались из церкви с рождественской службы и по дороге увидели огонь в доме на улице Николая Руднева, а также услышали крики детей.
Стругов побежал в подъезд и помог женщине вывести из горящей квартиры детей, одна из которых, девочка-подросток, была без сознания и с ожогами.
Истомин и Молодцов вызвали пожарных, после чего начали будить других жильцов и помогать им покинуть задымленное здание.
Позднее оказалось, что пожар начался с возгорания розетки в комнате девочки-подростка.
Истомин — вратарь «АКМ-Юниор», Стругов и Молодцов — защитники «Академии Михайлова», обе команды находятся в структуре тульского клуба ВХЛ АКМ.