В Туле трех хоккеистов наградят за спасение людей при пожаре в Рождество

Источник: Официальный сайт ХК «Академия Михайлова»

Глава областного управления МЧС Алексей Павлов выразил хоккеистам благодарность и лично наградит грамотами, отметила пресс-служба клуба.

Владимир Истомин, Даниил Молодцов и Егор Стругов возвращались из церкви с рождественской службы и по дороге увидели огонь в доме на улице Николая Руднева, а также услышали крики детей.

Стругов побежал в подъезд и помог женщине вывести из горящей квартиры детей, одна из которых, девочка-подросток, была без сознания и с ожогами.

Истомин и Молодцов вызвали пожарных, после чего начали будить других жильцов и помогать им покинуть задымленное здание.

Позднее оказалось, что пожар начался с возгорания розетки в комнате девочки-подростка.