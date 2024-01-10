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10 января, источник: РБК

В Туле трех хоккеистов наградят за спасение людей при пожаре в Рождество

Три игрока Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) спасли женщину и двоих детей из горящей квартиры в Туле в рождественскую ночь, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

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Источник: Официальный сайт ХК «Академия Михайлова»

Глава областного управления МЧС Алексей Павлов выразил хоккеистам благодарность и лично наградит грамотами, отметила пресс-служба клуба.

Владимир Истомин, Даниил Молодцов и Егор Стругов возвращались из церкви с рождественской службы и по дороге увидели огонь в доме на улице Николая Руднева, а также услышали крики детей.

Стругов побежал в подъезд и помог женщине вывести из горящей квартиры детей, одна из которых, девочка-подросток, была без сознания и с ожогами.

Истомин и Молодцов вызвали пожарных, после чего начали будить других жильцов и помогать им покинуть задымленное здание.

Позднее оказалось, что пожар начался с возгорания розетки в комнате девочки-подростка.

Истомин — вратарь «АКМ-Юниор», Стругов и Молодцов — защитники «Академии Михайлова», обе команды находятся в структуре тульского клуба ВХЛ АКМ.

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