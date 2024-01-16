Хоккеисты «Динамо-Шинника» проиграли московским одноклубникам в МХЛ

Заключительным пунктом маршрута первого в 2024 году гостевого турне для бобруйчан стала Москва, где подопечных Андрея Михалева принимало местное «Динамо», представляющее элитный Золотой дивизион Запада. Удачнее в этот матч вошли «шинники», которые открыли счет уже на третьей минуте — при игре в большинстве постарался Константин Волочко. Правда, уже в середине отрезка хозяева сравняли цифры, также реализовав лишнего. Следующего гола зрителям пришлось ждать до начала финального периода — Мирослав Михалев вновь вывел нашу команду вперед. Как и при первом взятии ворот, автором результативной передачи стал Степан Звягин. Лидерство гостей снова продлилось недолго — москвичи восстановили паритет через пять минут, впервые в матче отличившись при равных составах. Казалось, победитель определится за пределами основного времени, но за сто секунд до сирены хозяева забросили третью и решающую шайбу — в итоге 3:2.



Это поражение стало для белорусского клуба четвертым в пяти матчах гостевой серии. Единственную победу на выезде подопечные Михалева одержали 12 января, обыграв «Атлант». После 44 игр сезона в активе «Динамо-Шинника» 46 баллов, что соответствует пятому месту в Серебряном дивизионе Западной конференции. Отставание от зоны плей-ин — три очка. Далее бобруйчан ожидает шестиматчевая домашняя серия, по ходу которой наша команда сыграет со всеми конкурентами за попадание в нокаут-раунд: «Крыльями Советов» (20 и 21 января), «СКА-Юниором» (24 и 25 января), а также с «Русскими Витязями» (3 и 4 февраля).