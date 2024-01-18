Обладатель Кубка Стэнли спас жизнь сотруднику НХЛ, пишут СМИ

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Детройтом» (3:4 Б), который прошел в ночь на 5 января по московскому времени. По информации источника, один из сотрудников НХЛ, который пожелал остаться неизвестным, подавился едой в ложе для прессы и начал задыхаться.
Херкес применил прием Геймлиха, после чего человек начал дышать нормально. Люди, которые находились на месте происшествия, считают, что экс-хоккеист спас ему жизнь.
Херкес был выбран «Сент-Луис Блюз» на драфте НХЛ 1984 года во втором раунде под общим 32-м номером. Он выиграл Кубок Стэнли в сезоне-1998/99, выступая за «Даллас Старз». Также в НХЛ он играл за «Квебек Нордикс», «Сан-Хосе Шаркс», «Чикаго Блэкхокс», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Анахайм Майти Дакс» и «Атланту Трэшерз». Всего на его счету 758 матчей и 371 очко (132 шайбы и 239 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ. В настоящее время он занимает должность скаута в клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг».