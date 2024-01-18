Обладатель Кубка Стэнли спас жизнь сотруднику НХЛ, пишут СМИ

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Детройтом» (3:4 Б), который прошел в ночь на 5 января по московскому времени. По информации источника, один из сотрудников НХЛ, который пожелал остаться неизвестным, подавился едой в ложе для прессы и начал задыхаться.

Херкес применил прием Геймлиха, после чего человек начал дышать нормально. Люди, которые находились на месте происшествия, считают, что экс-хоккеист спас ему жизнь.