Хоккеист «Спартака» предположил, когда сборная Белоруссии будет играть на высоком уровне

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новое поколение хоккеистов сборной Белоруссии через два года будет показывать высокий уровень игры. Такое мнение ТАСС высказал нападающий московского «Спартака» и национальной команды Белоруссии Егор Чезганов.

«Много тренеров, строится достаточно количество ледовых дворцов. Идет такое большое поколение, оно будет только расти. Например, наша жлобинская школа имеет несколько воспитанников, которые играют в КХЛ, от этого такие плоды. Думаю, через года два сборная Белоруссии будет на высоком уровне», — сказал Чезганов.