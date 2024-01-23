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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана вышла в ½ финала юношеских ОИ-2024

Сборная Казахстана одержала победу над командой Великобритании на турнире по хоккею 3×3 на зимней юношеской Олимпиаде-2024, проходящей в Канвоне (Южная Корея), cообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Встреча завершилась со счетом 22:13 в пользу казахстанских хоккеистов.

Подопечные Рамазана Кайдарова вышли в плей-офф соревнований где в ½ финала сыграют с Латвией.

В другом полуфинальном матче сыграют команды Австрии и Дании.

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