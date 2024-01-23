Сборная Казахстана вышла в ½ финала юношеских ОИ-2024
Сборная Казахстана одержала победу над командой Великобритании на турнире по хоккею 3×3 на зимней юношеской Олимпиаде-2024, проходящей в Канвоне (Южная Корея), cообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана одержала победу над командой Великобритании на турнире по хоккею 3×3 на зимней юношеской Олимпиаде-2024, проходящей в Канвоне (Южная Корея), cообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 22:13 в пользу казахстанских хоккеистов.
Подопечные Рамазана Кайдарова вышли в плей-офф соревнований где в ½ финала сыграют с Латвией.
В другом полуфинальном матче сыграют команды Австрии и Дании.