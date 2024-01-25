Юный хоккеист умер на льду в Воронежской области

Игрок выступал за клуб «ЭкоНива‑Бобров» из Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ). Команда входит в систему воронежского клуба Всероссийской хоккейной лиги «Буран». Сообщалось, что хоккеист был 2006 года рождения.

«Ничего не предвещало беды, не было никаких столкновений. Он просто упал на лёд», — сказал собеседник.