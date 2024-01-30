Скандал в казахстанском хоккее: тренера уволили за драку?

Источник: ХК "Алматы"

По информации источника, инцидент случился в начале месяца.

«Помощник главного тренера Андрей Яуфман заступился за коллектив и главного тренера Андрея Спиридонова и едва не вступил в рукопашную схватку с новым спортивным директором алматинцев приглашенным из Москвы — Эдуардом Смирновым.



Якобы, после этого инцидента, тренер Андрей Яуфман был вынужден покинуть свой пост. Перед ним пообещали закрыть все финансовые вопросы за отработанные в клубе дни», — пишет источник.

Однако в «Алматы» опровергли информацию о драке:

«Хоккейный клуб “Алматы” и тренер Андрей Яуфман расторгли контракт по соглашению сторон до окончания сезона. Клуб благодарит за вклад в развитие команды и желает удачи в дальнейшей тренерской работе.



Андрей Яуфман был приглашен в “Алматы” на позицию ассистента главного тренера перед сезоном 2023/2024 в статусе специалиста, имеющего опыт работы в казахстанском и европейском хоккее», — говорится в сообщении.