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09:15 (мск), источник: Vesti.kz

Скандал в казахстанском хоккее: тренера уволили за драку?

В хоккейном клубе «Алматы» разгорелся скандал, по итогам которого своей должности лишился тренер команды, сообщают Vesti.kz. Подробности случившегося рассказал телеграм-канал «Головой Об Лед».

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Источник: ХК "Алматы"

По информации источника, инцидент случился в начале месяца.

«Помощник главного тренера Андрей Яуфман заступился за коллектив и главного тренера Андрея Спиридонова и едва не вступил в рукопашную схватку с новым спортивным директором алматинцев приглашенным из Москвы — Эдуардом Смирновым.

Якобы, после этого инцидента, тренер Андрей Яуфман был вынужден покинуть свой пост. Перед ним пообещали закрыть все финансовые вопросы за отработанные в клубе дни», — пишет источник.

Однако в «Алматы» опровергли информацию о драке:

«Хоккейный клуб “Алматы” и тренер Андрей Яуфман расторгли контракт по соглашению сторон до окончания сезона. Клуб благодарит за вклад в развитие команды и желает удачи в дальнейшей тренерской работе.

Андрей Яуфман был приглашен в “Алматы” на позицию ассистента главного тренера перед сезоном 2023/2024 в статусе специалиста, имеющего опыт работы в казахстанском и европейском хоккее», — говорится в сообщении.

В то же время источник отмечает, что в «Алматы» поступало несколько писем от Федерации хоккея Казахстана с просьбой о том, чтобы Яуфман «был менее жесток к арбитрам и не реагировал агрессивно в их сторону, проявлял сдержанность».

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