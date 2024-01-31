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20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Зеграс — самый переоцененный хоккеист НХЛ по версии игроков. Овечкин — 6-й

The Athletic провел анонимный опрос, в котором приняли участие около 200 игроков НХЛ. 101 хоккеист назвал имя самого переоцененного игрока лиги по своему мнению.

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Зеграс — самый переоцененный хоккеист НХЛ по версии игроков. Овечкин — 6-й | Источник: Sports.Ru

Составленный по итогам опроса рейтинг выглядит следующим образом:

1. Тревор Зеграс («Анахайм») — 12,87% голосов.

2. Дарнелл Нерс («Эдмонтон») — 7,92%

3−4. Мэттью Ткачак («Флорида») — 6,93%

3−4. Джейсон Робертсон («Даллас») — 6,93%

5. Джонатан Юбердо («Калгари») — 5,94%

6. Александр Овечкин («Вашингтон») — 4,95%

7−10. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон») — 3,96%

7−10. Пьер-Люк Дюбуа («Лос-Анджелес») — 3,96%

7−10. Патрик Лайне («Коламбус») — 3,96%

7−10. Эрик Карлссон («Питтсбург») — 3,96%

11−12. Тимо Майер («Нью-Джерси») — 2,97%

11−12. Митч Марнер («Торонто») — 2,97%

13−15. Сет Джонс («Чикаго») — 1,98%

13−15. Джейк Труба («Рейнджерс») — 1,98%

13−15. Эвандер Кэйн («Эдмонтон») — 1,98%.

Отметим, что 22% опрошенных назвали других игроков — те получили по одному голосу.

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