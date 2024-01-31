Зеграс — самый переоцененный хоккеист НХЛ по версии игроков. Овечкин — 6-й
The Athletic провел анонимный опрос, в котором приняли участие около 200 игроков НХЛ. 101 хоккеист назвал имя самого переоцененного игрока лиги по своему мнению.
The Athletic провел анонимный опрос, в котором приняли участие около 200 игроков НХЛ. 101 хоккеист назвал имя самого переоцененного игрока лиги по своему мнению.
Составленный по итогам опроса рейтинг выглядит следующим образом:
1. Тревор Зеграс («Анахайм») — 12,87% голосов.
2. Дарнелл Нерс («Эдмонтон») — 7,92%
3−4. Мэттью Ткачак («Флорида») — 6,93%
3−4. Джейсон Робертсон («Даллас») — 6,93%
5. Джонатан Юбердо («Калгари») — 5,94%
6. Александр Овечкин («Вашингтон») — 4,95%
7−10. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон») — 3,96%
7−10. Пьер-Люк Дюбуа («Лос-Анджелес») — 3,96%
7−10. Патрик Лайне («Коламбус») — 3,96%
7−10. Эрик Карлссон («Питтсбург») — 3,96%
11−12. Тимо Майер («Нью-Джерси») — 2,97%
11−12. Митч Марнер («Торонто») — 2,97%
13−15. Сет Джонс («Чикаго») — 1,98%
13−15. Джейк Труба («Рейнджерс») — 1,98%
13−15. Эвандер Кэйн («Эдмонтон») — 1,98%.
Отметим, что 22% опрошенных назвали других игроков — те получили по одному голосу.