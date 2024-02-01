Форвард «Шахтера» Шалагин побил рекорд экстралиги по числу шайб за сезон

Лидер сезона «Шахтер» принимал предпоследнюю команду чемпионата «Могилев». Главным событием матча стала очередная шайба за авторством лучшего бомбардира экстралиги Михаила Шалагина, которая стала для 24-летнего россиянина 41-й в нынешней регулярке. За всю историю чемпионатов Беларуси по хоккею больше за один «гладкий» сезон не забрасывал никто, предыдущее достижение держалось с розыгрыша-2010/11, когда форвард «Юности» Андрей Степанов добрался до отметки в 40 голов.



Кроме того, набранный сегодня результативный балл стал для Шалагина 75-м (41+34) в текущем регулярном чемпионате — этот показатель повторяет рекорд результативности экстралиги, установленный тем же Степановым 13 лет назад (40+35). Хотя бы одно набранное очко в семи оставшихся матчах сезона сделает нападающего «горняков» единоличным держателем рекорда. Поединок «Шахтера» и «Могилева» в итоге закончился разгромной победой хозяев — 6:1, дубль за солигорчан оформил Владислав Кулиев.



Параллельно в Молодечно местное «Динамо», которое замыкает турнирную таблицу, неожиданно крупно обыграло идущий в топ-5 «Гомель». Уже в первом периоде хозяева льда сделали увесистую заявку на итоговый успех, забросив трижды за десять минут. За оставшиеся две трети соперники поразили ворота друг друга по разу, финальная сирена зафиксировала счет 4:1 в пользу «бело-голубых».