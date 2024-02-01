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21:41 (мск), источник: БЕЛТА

Форвард «Шахтера» Шалагин побил рекорд экстралиги по числу шайб за сезон

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг в Солигорске был переписан снайперский рекорд белорусской хоккейной экстралиги, который держался 13 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Лидер сезона «Шахтер» принимал предпоследнюю команду чемпионата «Могилев». Главным событием матча стала очередная шайба за авторством лучшего бомбардира экстралиги Михаила Шалагина, которая стала для 24-летнего россиянина 41-й в нынешней регулярке. За всю историю чемпионатов Беларуси по хоккею больше за один «гладкий» сезон не забрасывал никто, предыдущее достижение держалось с розыгрыша-2010/11, когда форвард «Юности» Андрей Степанов добрался до отметки в 40 голов.

Кроме того, набранный сегодня результативный балл стал для Шалагина 75-м (41+34) в текущем регулярном чемпионате — этот показатель повторяет рекорд результативности экстралиги, установленный тем же Степановым 13 лет назад (40+35). Хотя бы одно набранное очко в семи оставшихся матчах сезона сделает нападающего «горняков» единоличным держателем рекорда. Поединок «Шахтера» и «Могилева» в итоге закончился разгромной победой хозяев — 6:1, дубль за солигорчан оформил Владислав Кулиев.

Параллельно в Молодечно местное «Динамо», которое замыкает турнирную таблицу, неожиданно крупно обыграло идущий в топ-5 «Гомель». Уже в первом периоде хозяева льда сделали увесистую заявку на итоговый успех, забросив трижды за десять минут. За оставшиеся две трети соперники поразили ворота друг друга по разу, финальная сирена зафиксировала счет 4:1 в пользу «бело-голубых».

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