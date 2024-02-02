Латвия запретила играть с Россией, лакросс принёс «Салавату» победу. Итоги дня в хоккее

Правительство Латвии запретило сборным страны играть матчи с Россией и Беларусью.

Правительство Латвии на законодательном уровне запретило сборным своей страны контактировать с командами из России и Беларуси. Сегодня, 1 февраля, латвийцы приняли поправки к закону о спорте. Теперь на территории страны официально запрещено проводить соревнования с участием спортсменов из России или Беларуси. Кроме того, латвийским спортсменам запрещено играть с упомянутыми сборными на территории других государств.

Стоит отметить, что ограничение распространяется как на взрослые, так и на юношеские сборные. При этом латвийским спортсменам нельзя играть с россиянами и белорусами даже при условии, если те будут под нейтральным флагом.

Основная цель закона — подчеркнуть солидарность с Украиной и «не дать России узаконить преступления через спорт», отмечается в пояснении к поправкам.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

«Ванкувер» обменял Андрея Кузьменко в «Калгари» на Элиаса Линдхольма

В НХЛ состоялся обмен между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз», согласно которому в стан «косаток» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовали форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо, сообщает CapFriendly.

Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.

Напомним, ранее Кузьменко отказался от запрета на обмен ради перехода в стан «Флэймз». В нынешнем сезоне игровое время россиянина в «Ванкувере» сократилось из-за недовольства его игрой главного тренера Рика Токкета.

Всего в нынешнем сезоне Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.

Лакросс-гол Алалыкина помог «Салавату» дома уверенно победить «Ладу»

Хоккей КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 1.02.2024, 17:00 Салават Юлаев 5 Лада 2

В Уфе закончился единственный матч игрового дня регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 12-й минуте первого периода Сергей Шумаков с передачи Данилы Моисеева открыл счёт в игре. Спустя две минуты Даниил Огирчук с передач Ярослава Цулыгина и Владислава Ефремова восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Джош Ливо с передачи Александра Шарова вывел уфимцев вперёд. На четвёртой минуте периода Данил Алалыкин с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова сделал счёт 3:1, забив лакросс-гол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456279665&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На восьмой минуте периода Александр Хмелевски с передач Ивана Дроздова и Джоша Ливо забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На последней минуте периода Алексей Василевский с передачи Алексея Пустозёрова довёл счёт до крупного.

На 14-й минуте третьего периода Евгений Грошев забросил вторую шайбу «Лады» в матче.

В следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля. «Лада» 5 февраля на своей площадке примет нижнекамский «Нефтехимик».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/h_KFG3MYpYM?si=5CoxTrv3f0z_xrFL" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Им не дадут “дышать”. Чешский экс-вратарь — об игроках из КХЛ в сборной Словакии на ЧМ

Чешский бывший вратарь Томаш Вошврда, ныне работающий хоккейным агентом, заявил, что сборная Словакии правильно отказывается от вызова игроков из Континентальной хоккейной лиги для подготовки к чемпионату мира 2024 года в Чехии.

«Игроки окажутся под огромным давлением, журналисты не позволят им “дышать”. Это определённо не поможет команде, которой нужно сконцентрироваться на выступлениях на турнире», — приводит слова Вошврды Pravda.sk.

При этом автор статьи на словацком сайте заявляет, что сборная Словакии «была бы существенно более конкурентоспособной с усилением из КХЛ».

Чемпионат мира по хоккею в Праге и Остраве состоится с 10 по 26 мая 2024 года.

Якушев рассказал, почему Тарасова убрали из сборной СССР перед Суперсерией с Канадой

Легендарный форвард сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал, почему главного тренера Анатолия Тарасова убрали из сборной СССР перед Суперсерией с Канадой.

"Как произошла смена тренера Тарасова на Боброва перед Суперсерией? Ну здесь истории, в общем-то, тёмные. Не то что тёмные, просто сейчас не у кого спросить, как это действительно получилось, что и Тарасов, и Чернышёв одновременно, в общем-то, подали заявления об уходе, сами вроде бы подали после Олимпиады. И их заявление, в общем-то, удовлетворили.

А почему это произошло? Здесь разные есть версии. Одна из версий — то, что не уступили сборной Чехословакии в последней игре. Не уступили? Не уступили. Ну, там вроде бы им надо было уступить, и тогда они становились бы серебряными призёрами. А так стали американцы серебряными призёрами. Ну, это вот одна из версий, да. И я думаю, что это, наверное, она самая правильная. И когда, в общем-то, стал результат известен, то их заявление подписали«, — сказал Якушев в интервью YouTube-каналу “Скользкий лёд”.

Большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров

Большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трёх до пяти человек, сообщает «РИА Новости». Как сообщили источнику в пресс-службе КХЛ, за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».

Долгое время в КХЛ лимит на легионеров в лиге был установлен в количестве пяти иностранных хоккеистов. Текущий сезон-2023/2024 является первым, в котором действует лимит в три легионера.

Напомним, 17 января 2024 года новосибирской «Сибири» присудили четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Сообщалось, что у игрока сибиряков Фёдора Гордеева есть спортивное гражданство США.

«Амур» продлил контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым

«Амур» продлил контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал продление контракта со специалистом.

"Сегодня у команды появился крепкий костяк игроков. Есть лидеры. Поэтому предложение продолжать карьеру главному тренеру в Хабаровске — уверенность для нашей дружины в завтрашнем дне.

Перед «Амуром» стоят высокие цели, и они никуда не ушли: Кубок Гагарина в 2026 году. Впереди очень серьёзные игры на выезде. Мы боремся за выход в плей-офф — такая задача тоже стояла и стоит перед клубом. Мы видим, что есть и шансы, и настрой", — говорится в официальном телеграм-канале Дегтярёва.

Напомним, Мартемьянов пришёл в «Амур» в прошедшее межсезонье. Тренер на протяжении двух сезонов возглавлял новосибирскую «Сибирь». «Амур» занимает девятое место, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.