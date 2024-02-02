Латвия запретила играть с Россией, лакросс принёс «Салавату» победу. Итоги дня в хоккее
Клубы КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров, российскую суперзвезду обменяли, а «Амур» продлил контракт с главным тренером.
Клубы КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров, российскую суперзвезду обменяли, а «Амур» продлил контракт с главным тренером.
Правительство Латвии на законодательном уровне запретило сборным своей страны контактировать с командами из России и Беларуси. Сегодня, 1 февраля, латвийцы приняли поправки к закону о спорте. Теперь на территории страны официально запрещено проводить соревнования с участием спортсменов из России или Беларуси. Кроме того, латвийским спортсменам запрещено играть с упомянутыми сборными на территории других государств.
Стоит отметить, что ограничение распространяется как на взрослые, так и на юношеские сборные. При этом латвийским спортсменам нельзя играть с россиянами и белорусами даже при условии, если те будут под нейтральным флагом.
Основная цель закона — подчеркнуть солидарность с Украиной и «не дать России узаконить преступления через спорт», отмечается в пояснении к поправкам.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.
В НХЛ состоялся обмен между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз», согласно которому в стан «косаток» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм, а в обратном направлении проследовали форвард Андрей Кузьменко и защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо, сообщает CapFriendly.
Также в довесок «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024, а также условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.
Напомним, ранее Кузьменко отказался от запрета на обмен ради перехода в стан «Флэймз». В нынешнем сезоне игровое время россиянина в «Ванкувере» сократилось из-за недовольства его игрой главного тренера Рика Токкета.
Всего в нынешнем сезоне Кузьменко провёл 43 матча, в которых записал в свой актив восемь шайб и 13 передач, набрав в общей сложности 21 очко.
В Уфе закончился единственный матч игрового дня регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 12-й минуте первого периода Сергей Шумаков с передачи Данилы Моисеева открыл счёт в игре. Спустя две минуты Даниил Огирчук с передач Ярослава Цулыгина и Владислава Ефремова восстановил равенство в счёте.
В начале второй двадцатиминутки Джош Ливо с передачи Александра Шарова вывел уфимцев вперёд. На четвёртой минуте периода Данил Алалыкин с передач Данила Башкирова и Евгения Бирюкова сделал счёт 3:1, забив лакросс-гол.
На восьмой минуте периода Александр Хмелевски с передач Ивана Дроздова и Джоша Ливо забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На последней минуте периода Алексей Василевский с передачи Алексея Пустозёрова довёл счёт до крупного.
На 14-й минуте третьего периода Евгений Грошев забросил вторую шайбу «Лады» в матче.
В следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля. «Лада» 5 февраля на своей площадке примет нижнекамский «Нефтехимик».
Чешский бывший вратарь Томаш Вошврда, ныне работающий хоккейным агентом, заявил, что сборная Словакии правильно отказывается от вызова игроков из Континентальной хоккейной лиги для подготовки к чемпионату мира 2024 года в Чехии.
«Игроки окажутся под огромным давлением, журналисты не позволят им “дышать”. Это определённо не поможет команде, которой нужно сконцентрироваться на выступлениях на турнире», — приводит слова Вошврды Pravda.sk.
При этом автор статьи на словацком сайте заявляет, что сборная Словакии «была бы существенно более конкурентоспособной с усилением из КХЛ».
Чемпионат мира по хоккею в Праге и Остраве состоится с 10 по 26 мая 2024 года.
Легендарный форвард сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал, почему главного тренера Анатолия Тарасова убрали из сборной СССР перед Суперсерией с Канадой.
"Как произошла смена тренера Тарасова на Боброва перед Суперсерией? Ну здесь истории, в общем-то, тёмные. Не то что тёмные, просто сейчас не у кого спросить, как это действительно получилось, что и Тарасов, и Чернышёв одновременно, в общем-то, подали заявления об уходе, сами вроде бы подали после Олимпиады. И их заявление, в общем-то, удовлетворили.
А почему это произошло? Здесь разные есть версии. Одна из версий — то, что не уступили сборной Чехословакии в последней игре. Не уступили? Не уступили. Ну, там вроде бы им надо было уступить, и тогда они становились бы серебряными призёрами. А так стали американцы серебряными призёрами. Ну, это вот одна из версий, да. И я думаю, что это, наверное, она самая правильная. И когда, в общем-то, стал результат известен, то их заявление подписали«, — сказал Якушев в интервью YouTube-каналу “Скользкий лёд”.
Большинство клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трёх до пяти человек, сообщает «РИА Новости». Как сообщили источнику в пресс-службе КХЛ, за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».
Долгое время в КХЛ лимит на легионеров в лиге был установлен в количестве пяти иностранных хоккеистов. Текущий сезон-2023/2024 является первым, в котором действует лимит в три легионера.
Напомним, 17 января 2024 года новосибирской «Сибири» присудили четыре технических поражения из-за нарушения лимита на легионеров. Сообщалось, что у игрока сибиряков Фёдора Гордеева есть спортивное гражданство США.
«Амур» продлил контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал продление контракта со специалистом.
"Сегодня у команды появился крепкий костяк игроков. Есть лидеры. Поэтому предложение продолжать карьеру главному тренеру в Хабаровске — уверенность для нашей дружины в завтрашнем дне.
Перед «Амуром» стоят высокие цели, и они никуда не ушли: Кубок Гагарина в 2026 году. Впереди очень серьёзные игры на выезде. Мы боремся за выход в плей-офф — такая задача тоже стояла и стоит перед клубом. Мы видим, что есть и шансы, и настрой", — говорится в официальном телеграм-канале Дегтярёва.
Напомним, Мартемьянов пришёл в «Амур» в прошедшее межсезонье. Тренер на протяжении двух сезонов возглавлял новосибирскую «Сибирь». «Амур» занимает девятое место, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.
Автор: Владимир Лаевский