Его обвинили в пьянстве на весь СССР, он загремел в милицию и сломал карьеру судье. Истории о легендарном Мышкине | Источник: Sport24

Легендарного советского голкипера Владимира Мышкина не назовешь конфликтным или импульсивным человеком. В отличие от многих ветеранов советского хоккея, регулярно мелькающих в прессе с экстравагантными и провокационными комментариями, он чаще всего воздерживается от обсуждения актуальной повестки. Однако даже у такого спокойного и рассудительного человека случались конфликтные ситуации.

В 1974 году, в один из обычных вечеров, Мышкин вместе со своими друзьями решил отдохнуть в ресторане на ВДНХ. Помимо олимпийского чемпиона за столом присутствовали его ближайшие друзья: Виктор Вахрушев, Андрей Чирков и Сергей Мальцев, младший брат Александра Мальцева. Спортсмены отдыхали культурно и не задирали сидевших по соседству людей. Однако им не повезло оказаться не в том месте и не в то время. Компания из подвыпивших ребят начала приставать к девушкам, сидящим неподалеку. Дамы, очевидно, хотели отдохнуть в одиночестве и не желали сидеть за одним столом с незваными гостями. Но те не слушали представительниц прекрасного пола. Тогда Мышкин с друзьями решили вмешаться. Благо, все закончилось обычной дракой без поножовщины. Вот только на этом негативные последствия того вечера не закончились. Наоборот, все самое «интересное» было впереди.

«Приехала милиция, разбираться не стала, всех забрали в отделение. Ночь куковали там, потом нас вытащили. Никого не интересовало, что мы защищали девушек. Повернули все так, будто пьяные хоккеисты устроили в ресторане дебош. А корреспондент “Комсомолки” написал о зарвавшихся молодых спортсменах. Устроили показательную порку. Больше всех не повезло Сереге Мальцеву. Его как военнослужащего тут же отправили в часть. Чирков в институте учился, поэтому по армейской линии наказать не могли. А с меня и Вахрушева сняли звание мастеров спорта. Сыч вызывал на ковер. Кулагин в клубе тоже пропесочил. Нас с Вахрушевым на месяц закрыли на базе. Потом начинался молодежный чемпионат мира, а мы оба входили в сборную. Чемпионат выиграли — и нам вернули “мастеров”, — вспоминал прославленный голкипер.

Еще один неприятный момент в карьере Мышкина произошел в матче двух динамовских коллективов из Москвы и Риги. После одной из пропущенных шайб Владимир не сдержал эмоций и разбил клюшку об лед. А затем самостоятельно поехал меняться на скамейку запасных.

На самом деле в той игре голкипера бело-голубых сильно провоцировали местные болельщики, кричавшие ему различные гадости. В том числе ставшую впоследствии популярной кричалку: «Мышкин! Мышкин! Сзади Кошкин!».

Но самый необычный скандал с участием олимпийского чемпиона никак не связан с вышеперечисленными происшествиями. Во время одного из матчей чемпион мира оскорбил судью. При этом, надо отдать ему должное, он не использовал нецензурных выражений. Владимир назвал рефери Замонина «колхозником». Он расценил это как оскорбление и выписал обидчику 10 минут штрафа. Казалось бы, все справедливо — в случае прямых оскорблений судья имеет полное право дать хоккеисту малый штраф. А то и вовсе изгнать его с поля. Так что на первый взгляд решение Замонина не должно подлежать сомнению. Однако все оказалось не так-то просто.

«В перерыве в судейскую влетел председатель ЦС “Динамо” генерал Богданов: “За что Мышкину дали штраф?” — “Да он арбитра колхозником назвал”, — отвечают. Богданов пришел в ярость: “Что? В Советском Союзе это уважаемая профессия! Это что ж за судья, если “колхозник” для него — оскорбление?!”, — вспоминал Мышкин.