Овечкин хотел стать последним на драфте Матча звезд НХЛ-2015, чтобы получить Honda Accord: «Мне не нужна была еще одна машина — я хотел отдать ее на благотворительность» | Источник: Sports.Ru

"Я пытался стать последним. Пытался сказать об этом капитану. Но я на 100 процентов знал, что не буду последним. Я знал, что они меня подставят. Я хотел эту машину.

У меня есть машины. Мне не нужна была еще одна машина. Я хотел отдать ее на благотворительность".

Спустя месяц после Матча звезд Овечкин и дилерский центр в Северной Вирджинии провели лотерею, призом в которой стала Honda Accord. Вырученные средства были переданы Американской специальной хоккейной ассоциации — благотворительной организации, которая помогает людям с ограниченными возможностями заниматься хоккеем.