Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Ак Барс
14
Хоккей. КХЛ
4.02
Торпедо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
4.02
Барыс
Амур
Хоккей. КХЛ
4.02
Витязь
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
4.02
Салават Юлаев
СКА
Хоккей. КХЛ
4.02
Динамо М
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
20:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин хотел стать последним на драфте Матча звезд НХЛ-2015, чтобы получить Honda Accord: «Мне не нужна была еще одна машина — я хотел отдать ее на благотворительность»

Нападающий «Вашингтона» надеялся стать последним, чтобы получить автомобиль Honda Accord.

Наверх
Овечкин хотел стать последним на драфте Матча звезд НХЛ-2015, чтобы получить Honda Accord: «Мне не нужна была еще одна машина — я хотел отдать ее на благотворительность» | Источник: Sports.Ru

"Я пытался стать последним. Пытался сказать об этом капитану. Но я на 100 процентов знал, что не буду последним. Я знал, что они меня подставят. Я хотел эту машину.

У меня есть машины. Мне не нужна была еще одна машина. Я хотел отдать ее на благотворительность".

Спустя месяц после Матча звезд Овечкин и дилерский центр в Северной Вирджинии провели лотерею, призом в которой стала Honda Accord. Вырученные средства были переданы Американской специальной хоккейной ассоциации — благотворительной организации, которая помогает людям с ограниченными возможностями заниматься хоккеем.

«Это была Honda. И было приятно, что Honda все равно пожертвовала машину», — сказал Овечкин.

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь