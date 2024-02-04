Кросби и Макдэвид набрали по 17 очков на Матчах звезд НХЛ и делят 2-е место среди действующих игроков. Лидер — Овечкин (18) | Источник: Sports.Ru

27-летний капитан «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка. Он принял участие в звездном уик-энде в 7-й раз за карьеру.

В активе Кросби стало 17 (8+9) баллов, Макдэвида — 17 (4+13). Форварды делят 2-е место по очкам на Матчах звезд среди действующих игроков с Джонни Годро (7 мероприятий за карьеру, 17 очков, 8+9).

Лидером является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (8 мероприятий, 18 очков, 8+10).

Среди всех игроков в истории Овечкин занимает 6-е место. В топ-5 входят Уэйн Гретцки (18 мероприятий, 25 очков, 13+12), Марио Лемье (10, 23, 13+10), Джо Сакик (12, 22, 6+16), Марк Мессье (15, 20, 6+14) и Горди Хоу (23, 19, 10+9).