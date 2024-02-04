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06:57 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров и Пастрняк забросили по 8 шайб на Матчах звезд НХЛ и делят лидерство при формате 3 на 3 с Кросби и Годро

На состоявшемся в Торонто турнире 3 на 3 форвард «Тампы» отметился 1 голом, форвард «Бостона» — двумя.

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Кучеров и Пастрняк забросили по 8 шайб на Матчах звезд НХЛ и делят лидерство при формате 3 на 3 с Кросби и Годро | Источник: Sports.Ru

В итоге россиянин (5 мероприятий, 8 шайб) и чех (4, 8) делят лидерство по заброшенным шайбам на Матчах звезд в формате 3 на 3 (с 2016 года) с Сидни Кросби («Питтсбург», 6, 8) и Джонни Годро («Коламбус», 6, 8).

С учетом формата 5 на 5 эта четверка делит 7−15-е места с группой игроков, куда также входит Александр Овечкин («Вашингтон», 8, 8).

В топ-6 входят Уэйн Гретцки (18 мероприятий, 13 голов), Марио Лемье (10, 13), Горди Хоу (23, 10), Патрик Кэйн («Детройт», 9, 9), Рик Нэш (6, 9), Теему Селянне (10, 9).

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