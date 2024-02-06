Овечкин о голевом спаде: «От меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель» | Источник:

"Разумеется, от меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель. Иногда может не быть 100-процентных моментов, но нужно использовать те, что есть.