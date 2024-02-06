Овечкин о голевом спаде: «От меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель»
38-летний капитан «Вашингтона» забросил 9 шайб в 44 играх при 151 броске в створ.
Текущие 6% реализации — худший результат в карьере (в прошлом сезоне показатель составлял 14,3%).
"Разумеется, от меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель. Иногда может не быть 100-процентных моментов, но нужно использовать те, что есть.
Когда шайба влетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и увереннее", — сказал Овечкин.
Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (831 шайба в 1391 матче в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).