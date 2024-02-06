Карбери о спаде Овечкина: «Я не сплю ночами и думаю: “Почему у него низкий процент реализации бросков? Как я могу ему помочь?”
38-летний капитан «Вашингтона» забросил 9 шайб в 44 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ при 151 броске в створ.
Текущие 6% реализации — худший результат в карьере россиянина (в прошлом сезоне показатель составлял 14,3%).
"Я знаю, какой у него процент реализации бросков. Стоило ли это нам одной или двух побед? Возможно, но так можно сказать и про других парней.
Так что я не сплю ночами и думаю: «Почему так происходит? Почему у него низкий процент реализации? Как я могу ему помочь?».
Сейчас мы работаем над разными деталями, чтобы он мог больше забивать в равных составах", — сказал Спенсер Карбери.
Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (831 шайба в 1391 матче в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).