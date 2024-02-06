Карбери о спаде Овечкина: «Я не сплю ночами и думаю: “Почему у него низкий процент реализации бросков? Как я могу ему помочь?” | Источник: Sports.Ru

Текущие 6% реализации — худший результат в карьере россиянина (в прошлом сезоне показатель составлял 14,3%).

"Я знаю, какой у него процент реализации бросков. Стоило ли это нам одной или двух побед? Возможно, но так можно сказать и про других парней.

Так что я не сплю ночами и думаю: «Почему так происходит? Почему у него низкий процент реализации? Как я могу ему помочь?».

Сейчас мы работаем над разными деталями, чтобы он мог больше забивать в равных составах", — сказал Спенсер Карбери.