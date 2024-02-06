Такого гения не было со времен Овечкина! 16-летний Рябкин играет в «Динамо» как будущая суперзвезда | Источник: Sport24

В истории Молодежной хоккейной лиги было немало топовых снайперов и бомбардиров, которые потерялись во взрослом хоккее. Кого-то вы не вспомните, а о ком-то даже не знали. Зачастую это игроки в возрасте 20−21 года, которых не назовешь иначе, кроме как «переростками». Но есть и альтернативный бомбардирский список, который почти безошибочно определяет будущую звезду. Речь о гонке среди 17-летних. За всю историю МХЛ ее возглавляет Матвей Мичков, который опередил самого Никиту Кучерова. А недавно в топ-3 снайперов в этом возрасте ворвался динамовец Иван Рябкин. Он же близок к третьему месту по очкам среди тех, кто не достиг 17 лет.

На данный момент на счету Рябкина 50 (22+28) очков. Он пятый бомбардир текущего чемпионата МХЛ и самый результативный игрок МХК «Динамо». И это в дебютный сезон на этом уровне! 5 сентября 2023 года в первом же матче он сделал две результативные передачи. Во втором оформил дубль и добавил к нему один голевой пас. Первый гол в МХЛ Рябкин забил в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 14 дней. С тех пор он оформил уже шесть дублей!

Источник: МХЛ

Среди 17-летних Рябкин сравнялся с другим вундеркиндом — Иваном Демидовым из СКА. У обоих в этом возрасте по 22 шайбы. Всего 7 шайб составляет отставание от Никиты Кучерова — отквитать это отставание Ивану вполне по плечу. В отличие от покорения, кажется, вечного достижения Матвея Мичкова в 55 шайб. Не дотянуться до него и по очкам. А вот стать вторым бомбардиром в истории МХЛ для игроков этой возрастной категории Рябкин может по итогам этого сезона. До Кучерова и Демидова четыре и пять очков соответственно. Стоит ли говорить, что перед нами исключительный талант?

Только посмотрите на его гол «Капитану». Проход от ворот до ворот — настоящий шедевр!

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Или чего стоит эта роскошная шайба в ворота «Тайфуна».

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«Он может сразу же обнаружить уязвимые места и сделать резкие и точные передачи, чтобы создать моменты для взятия ворот, часто проявляя при этом некоторую изобретательность», — пишут про Рябкина североамериканские скауты.

Кроме того, форвард, выходящий на позиции центра, хорош на вбрасываниях — 55,8% в этом сезоне. Рябкин здорово видит площадку и одновременно с этим имеет в арсенале элитный бросок: как с кистей, так и щелчок.

На драфт Рябкин выходит в 2025 году. Пока рейтингов в свободном доступе нет, но предполагается, что динамовец может уйти в первой тройке. Среди игроков 2007 года в России он считается сильнейшим уже не первый год. До дебюта в МХЛ он играл за команду старшего возраста. С командой своего возраста он выиграл первенство страны и стал его лучшим бомбардиром. Лучшим нападающим он признавался и на «Кубке Будущего», выступая за юниорскую сборную России. Заработать такое признание Ивану не помешало то, что он был одним из самых молодых игроков на турнире.

Интересно, что динамовцем Рябкин является всего второй сезон. Он является уроженцем города Балаково, что в Саратовской области. Там, в частности, родились олимпийский чемпион Андрей Коваленко и известный по выступлениям за разные клубы КХЛ Дмитрий Кугрышев. Что тот, что другой на заре карьеры поиграли за ЦСКА. Вот и их земляк Рябкин переезжал именно в школу армейцев. Однако в 2022 году Иван стал динамовцем. Интересно, что в далеком 2013-м, еще в Балаково, восходящей звезде удалось поработать под руководством начинающего тренера Андрея Разина.

Источник: Соцсети

Рябкин, пожалуй, самый талантливый молодой игрок «Динамо» со времен самого Овечкина. У бело-голубых было два сильных выпуска с тех пор: 1999-го и 2005-го годов рождения. Из первого наиболее впечатляющую карьеру построили Клим Костин и Алексей Торопченко, закрепившиеся в нижних звеньях клубов НХЛ. Но целый ряд талантов из команды Сергея Голубовича себя не реализовали. Тогда как подопечные Антона Корредора, среди которых Игорь Чернышов, прямо сейчас пробиваются в КХЛ в команде Алексея Кудашова.

Уже в следующем сезоне, когда Рябкину исполнится 17 лет, стоит ожидать его дебют в КХЛ. Тогда можно будет понять, насколько близок он к Овечкину по потенциалу. На уровне МХЛ Иван выглядит на удивление зрело. Впрочем, для того, чтобы проводить столь серьезные параллели, должны быть выполнены два условия. Первое — сохранение Кудашова на посту главного тренера «Динамо», без которого подключение молодежи к основе может резко оборваться или как минимум потерять в качестве. Второе — сохранение самого Рябкина в системе клуба и в России в целом. Дело в том, что еще летом он получил американскую визу и мог продолжить карьеру в USHL.