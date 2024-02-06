Экс-директор «Трактора» Баландин об Овечкине: «А нужен ли рекорд Гретцки? Александр и так великий игрок, многое сделал для хоккея и все всем доказал» | Источник: Sports.Ru

— Как вы думаете, сможете ли Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки?

— Побить этот рекорд ему проблематично. Во-первых, «Вашингтон» — это команда, которая перестраивается и обновляется. Вряд ли какой-то новый тренер будет тащить Овечкина, чтобы он только побил рекорд. Хотя он многое сделал для клуба, на нем много заработали. И если так задуматься: а нужен ли этот рекорд? Овечкин и так великий игрок, многое сделал для хоккея и все всем доказал. Если получится, это будет выдающееся достижение.

Хотя все-таки думаю, что по нынешнему положению дел это будет сделать тяжело, надо вернуться к прежнему уровню, когда он забивал красивые голы и залетало все. Тем не менее, желаем Овечкину удачи, чтобы он превзошел все ожидания и побил этот рекорд. Думаю, Гретцки из-за этого не расстроится, — сказал бывший директор «Трактора».

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (831 шайба в 1391 матче в рамках регулярок), уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487). В текущем сезоне российский хоккеист провел 44 матча и набрал 31 (9+22) очко.

Овечкин о голевом спаде: «От меня зависит, что нужно делать лучше, чтобы броски попадали в цель».