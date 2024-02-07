Овечкин забил 832-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 62 шайбы
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:5).
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (2:5).
Во втором периоде 38-летний россиянин поразил ворота «Канадиенс» броском из правого круга вбрасывания.
В активе нападающего стало 32 (10+22) очка в 45 играх при полезности «минус 16».
Овечкин (832 шайбы в 1392 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).