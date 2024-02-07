Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
Эдмонтон
11
Хоккей. НХЛ
03:30
Нью-Джерси
Колорадо
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Даллас
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Калгари
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Монреаль
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Ванкувер
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Виннипег
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Филадельфия
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сибирь
Хоккей. КХЛ
6.02
Торпедо
Трактор
31
Хоккей. КХЛ
6.02
Динамо М
Автомобилист
53
Хоккей. КХЛ
6.02
Динамо Мн
Северсталь
24
Хоккей. КХЛ
6.02
Витязь
Сочи
34
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин против «Монреаля»: 10-й гол в сезоне, 6 бросков и «+1» за 22:49 при 5:56 в большинстве

Капитан «Вашингтона» отличился во втором периоде игры регулярного чемпионата с «Канадиенс» (2:5).
Наверх
Овечкин против «Монреаля»: 10-й гол в сезоне, 6 бросков и «+1» за 22:49 при 5:56 в большинстве | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего нападающего стало 32 (10+22) очка в 45 играх при полезности «минус 16».

Овечкин отметился заброшенной шайбой во 2-м матче подряд. Россиянин достиг отметки 10 голов в каждом из 19 своих сезонов в НХЛ.

Сегодня Александр (22:49, 5:56 — в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо. Статистика потерь и перехватов — 1:1.

Овечкин забил 832-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 62 шайбы.

 Стало известно, сколько получит Мбаппе за подписание контракта с «Реалом». Истинная причина переезда?
Экс-модель Playboy чуть не ушла в армию, а теперь берет безумные интервью в UFC
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь