Овечкин против «Монреаля»: 10-й гол в сезоне, 6 бросков и «+1» за 22:49 при 5:56 в большинстве
Капитан «Вашингтона» отличился во втором периоде игры регулярного чемпионата с «Канадиенс» (2:5).
В активе 38-летнего нападающего стало 32 (10+22) очка в 45 играх при полезности «минус 16».
Овечкин отметился заброшенной шайбой во 2-м матче подряд. Россиянин достиг отметки 10 голов в каждом из 19 своих сезонов в НХЛ.
Сегодня Александр (22:49, 5:56 — в большинстве, «+1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо. Статистика потерь и перехватов — 1:1.
Овечкин забил 832-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 62 шайбы.