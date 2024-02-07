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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин провел 1392-й матч в НХЛ и вышел на чистое 43-е место в истории

Нападающий «Вашингтона» забил гол в игре с «Монреалем» (2:5).

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Овечкин провел 1392-й матч в НХЛ и вышел на чистое 43-е место в истории | Источник: Sports.Ru

Теперь в его активе 1517 (832+685) очков в 1392 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

Александр Овечкин превзошел достижение Дага Монса (1391 игра) и вышел на единоличное 43-е место по числу матчей в истории лиги.

На 42-м месте идет Роман Гамрлик (1395). Рекордсменом НХЛ является Патрик Марло (1779).

Овечкин выбил 10 голов в сезоне! Больше хороших новостей у «Вашингтона» нет.

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