Геннадий Курдин: «Овечкину нужны партнеры, чтобы побить рекорд Гретцки. Саше не хватает Бэкстрема, достойной замены Никласу в “Вашингтоне” нет» | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

— Овечкину нужны партнеры, чтобы побить рекорд Гретцки. Когда Александр набирал больше всех очков, много забивал, его партнером был Бэкстрем, который сейчас приостановил карьеру. Овечкину его не хватает, потому что достойной замены Никласу в «Вашингтоне» нет.

Побьет ли Саша рекорд или нет — зависит от его партнеров по команде. Уверен, что он еще поиграет, потому что здоровье и желание у него есть, осталось лишь подобрать правильных игроков в звено.

— Сейчас «Вашингтон» больше играет для решения собственных задач или на Овечкина?

— Если Александр будет забивать, «Вашингтон» будет выигрывать. Другое дело, что многие хоккеисты гонятся за рекордами и забывают играть на команду, им не стоит забывать, что хоккей — командная игра", — заявил первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.