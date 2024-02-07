Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сибирь
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Эдмонтон
31
Хоккей. НХЛ
8.02
Рейнджерс
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
8.02
Торонто
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Даллас
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Калгари
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Монреаль
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Ванкувер
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Колорадо
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Виннипег
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Филадельфия
12
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
24«Дакар-2024»
15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Геннадий Курдин: «Овечкину нужны партнеры, чтобы побить рекорд Гретцки. Саше не хватает Бэкстрема, достойной замены Никласу в “Вашингтоне” нет»

В матче с «Монреалем» (2:5) капитан «Вашингтона» забил свой 832-й гол в НХЛ.
Наверх
Геннадий Курдин: «Овечкину нужны партнеры, чтобы побить рекорд Гретцки. Саше не хватает Бэкстрема, достойной замены Никласу в “Вашингтоне” нет» | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

— Овечкину нужны партнеры, чтобы побить рекорд Гретцки. Когда Александр набирал больше всех очков, много забивал, его партнером был Бэкстрем, который сейчас приостановил карьеру. Овечкину его не хватает, потому что достойной замены Никласу в «Вашингтоне» нет.

Побьет ли Саша рекорд или нет — зависит от его партнеров по команде. Уверен, что он еще поиграет, потому что здоровье и желание у него есть, осталось лишь подобрать правильных игроков в звено.

— Сейчас «Вашингтон» больше играет для решения собственных задач или на Овечкина?

— Если Александр будет забивать, «Вашингтон» будет выигрывать. Другое дело, что многие хоккеисты гонятся за рекордами и забывают играть на команду, им не стоит забывать, что хоккей — командная игра", — заявил первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин.

Овечкин выбил 10 голов в сезоне! Больше хороших новостей у «Вашингтона» нет.

 Стало известно, сколько получит Мбаппе за подписание контракта с «Реалом». Истинная причина переезда?
Экс-модель Playboy чуть не ушла в армию, а теперь берет безумные интервью в UFC
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь