Белорусские хоккеисты стартовали на Кубке Будущего с победы над Казахстаном-U20

Участие в соревнованиях принимают молодежные сборные Беларуси и Казахстана (до 20 лет), а также две юниорские команды России (до 17 и до 18 лет). В своем стартовом матче на турнире наши хоккеисты встречались с казахстанскими сверстниками, которые в минувшем декабре завоевали путевку в элитный дивизион молодежного чемпионата мира, обойдя сборные Дании, Франции, Австрии, Венгрии и Японии.

Счет в поединке был открыт уже на четвертой минуте встречи, когда отличился форвард белорусов Константин Волочко. Незадолго до ухода на первый перерыв хозяева льда удвоили перевес усилиями Ильи Лахнова. Свою дебютную шайбу на турнире казахи забросили в середине второго периода, но всего пять минут спустя Артем Никитич вернул нашей команде преимущество в две шайбы. Правда, за несколько секунд до отправки в раздевалки гости сократили отставание до минимума, и третий период соперники начали при счете 3:2. Там наши хоккеисты шайб в свои ворота не допустили, при этом поразив цель еще дважды — голами отметились Степан Звягин и Даниил Липский. Итог матча — 5:2.