Никита Щитов: «Овечкин — патриот “Вашингтона”. Это знаковая фигура для клуба, его знает весь мир. Его погоня за рекордом Гретцки подогревает интерес всей НХЛ» | Источник: Sports.Ru

«Думаю, Овечкин — патриот “Вашингтона”. Это знаковая фигура для клуба, города. Александр — лидер, который делает огромные деньги для организации, его знает весь мир. Его погоня за рекордом Гретцки подогревает интерес всей лиги.

Зачем ради рекорда строить игру вокруг него? Я не считаю, что вокруг какого-то игрока должно все вертеться. Всегда должна быть группа хоккеистов, которые делают результат, и к ним уже подтягиваются другие звенья. Лидеров должно быть несколько.

Понятно, что в «Кэпиталс» все играют на Овечкина, но это такое стечение обстоятельств. Результат был бы лучше, если бы на лед выходил Бэкстрем. Он бы снабжал Овечкина передачами, а он забивал бы больше.