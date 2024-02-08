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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Никита Щитов: «Овечкин — патриот “Вашингтона”. Это знаковая фигура для клуба, его знает весь мир. Его погоня за рекордом Гретцки подогревает интерес всей НХЛ»

В матче с «Монреалем» (2:5) капитан «Вашингтона» забил свой 832-й гол в НХЛ. Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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Никита Щитов: «Овечкин — патриот “Вашингтона”. Это знаковая фигура для клуба, его знает весь мир. Его погоня за рекордом Гретцки подогревает интерес всей НХЛ» | Источник: Sports.Ru

«Думаю, Овечкин — патриот “Вашингтона”. Это знаковая фигура для клуба, города. Александр — лидер, который делает огромные деньги для организации, его знает весь мир. Его погоня за рекордом Гретцки подогревает интерес всей лиги.

Зачем ради рекорда строить игру вокруг него? Я не считаю, что вокруг какого-то игрока должно все вертеться. Всегда должна быть группа хоккеистов, которые делают результат, и к ним уже подтягиваются другие звенья. Лидеров должно быть несколько.

Понятно, что в «Кэпиталс» все играют на Овечкина, но это такое стечение обстоятельств. Результат был бы лучше, если бы на лед выходил Бэкстрем. Он бы снабжал Овечкина передачами, а он забивал бы больше.

Надо искать хоккеистов, которые будут делать результат, надеяться не только на Овечкина", — сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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