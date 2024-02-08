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15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Николишин об ОИ-2026: «Если Овечкин не тянет уровень сборной, смысл его брать? Рано или поздно он не будет в нее попадать. Всему приходит свое время»

НХЛ ранее объявила, что ее игроки примут участие в олимпийских турнирах 2026 и 2030 года. Участие сборной России находится под вопросом.

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Николишин об ОИ-2026: «Если Овечкин не тянет уровень сборной, смысл его брать? Рано или поздно он не будет в нее попадать. Всему приходит свое время» | Источник: Sports.Ru

Андрей Николишин поделился мыслями о том, может ли Александр Овечкин попасть в состав сборной, если Россия поедет на Олимпиаду-2026.

— Сейчас Сашку нельзя не брать, потому что это такой символ. Надо понимать, для чего его брать и как его использовать. Если мы берем его, как в свое время Илью Ковальчука брали в «Авангард»… Ему нашли применение, он не играл, был лидером раздевалки, потом во втором звене играл, в большинстве.

Если брать Овечкина, надо понять, как его использовать и для чего.

— 13-й нападающий и большинство?

— Всему приходит свое время. Если Сашка на сегодняшний день не тянет уровень сборной, то смысл его тогда брать? Рано или поздно он все равно не будет в нее попадать. Мы отталкиваемся от спортивной составляющей.

Сложно сказать. Когда ведешь диалог по Овечкину, брать его или нет, у тебя сразу груз ответственности. Человек забил 800 с лишним голов и не поехал. Для того, кто будет набирать [состав], это будет головная боль, — сказал бывший нападающий сборной России Андрей Николишин.

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (832 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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