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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил 833-й гол в НХЛ — «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки — 61 шайба

Капитан «Вашингтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (2:4).
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Овечкин забил 833-й гол в НХЛ — «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки — 61 шайба | Источник: Sports.Ru

Он поразил ворота Сергея Бобровского броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

В активе 38-летнего нападающего стало 33 (11+22) очка в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 18».

Овечкин (833 шайбы в 1393 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

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