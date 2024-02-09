Овечкин забил 833-й гол в НХЛ — «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки — 61 шайба | Источник: Sports.Ru

Он поразил ворота Сергея Бобровского броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

В активе 38-летнего нападающего стало 33 (11+22) очка в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 18».