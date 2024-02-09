Овечкин против «Флориды»: 11-й гол в сезоне, 3 броска и «минус 2» за 19:30 при 5:38 в большинстве
Капитан «Вашингтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (2:4), отличившись в большинстве.
Капитан «Вашингтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (2:4), отличившись в большинстве.
В активе 38-летнего нападающего стало 33 (11+22) очка в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 18».
Сегодня Александр (19:30, 5:38 — в большинстве, «минус 2») трижды бросил в створ ворот. Также в его активе 1 блок и 1 силовой прием.
Овечкин забил 833-й гол в НХЛ — «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки — 61 шайба.