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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин против «Флориды»: 11-й гол в сезоне, 3 броска и «минус 2» за 19:30 при 5:38 в большинстве

Капитан «Вашингтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (2:4), отличившись в большинстве.

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Овечкин против «Флориды»: 11-й гол в сезоне, 3 броска и «минус 2» за 19:30 при 5:38 в большинстве | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего нападающего стало 33 (11+22) очка в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 18».

Сегодня Александр (19:30, 5:38 — в большинстве, «минус 2») трижды бросил в створ ворот. Также в его активе 1 блок и 1 силовой прием.

Овечкин забил 833-й гол в НХЛ — «Флориде» из офиса. До рекорда Гретцки — 61 шайба.

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