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14:57 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Кожевников: «Овечкина уже заслуженно зовут Великим, а если он побьет достижение Гретцки, станет величайшим»

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:4). Он забил в третьей игре подряд. В активе нападающего стало 33 (11+22) очка в 46 матчах.

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Александр Кожевников: «Овечкина уже заслуженно зовут Великим, а если он побьет достижение Гретцки, станет величайшим» | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (833 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Овечкин набирает ход и забивает. Так и должно было быть, я верю в Александра. Я был уверен в том, что его должно прорвать.

Проблема же раньше была не только в нем, а в целом у клуба. Он командный игрок, и если есть проблемы у коллектива, то, естественно, они отражаются и на нем.

Он величайший игрок, и мы все ждем, что в этом сезоне он приблизится как можно ближе к рекорду Уэйна Гретцки. Его уже и так заслуженно зовут Александром Великим, а если он побьет достижение Гретцки, то станет величайшим", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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