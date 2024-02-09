Александр Кожевников: «Овечкина уже заслуженно зовут Великим, а если он побьет достижение Гретцки, станет величайшим»

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (833 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Овечкин набирает ход и забивает. Так и должно было быть, я верю в Александра. Я был уверен в том, что его должно прорвать.
Проблема же раньше была не только в нем, а в целом у клуба. Он командный игрок, и если есть проблемы у коллектива, то, естественно, они отражаются и на нем.
Он величайший игрок, и мы все ждем, что в этом сезоне он приблизится как можно ближе к рекорду Уэйна Гретцки. Его уже и так заслуженно зовут Александром Великим, а если он побьет достижение Гретцки, то станет величайшим", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.