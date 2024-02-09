Рыбин о шансах «Вашингтона» попасть в плей-офф: «С той игрой, которую они показывают, это будет крайне тяжело сделать. Не вижу у них осмысленных действий»

В активе Овечкина стало 33 (11+22) очка в 46 матчах.
— Дай бог, чтобы Саша действительно проснулся. Судя по сезону, ему давно пора это сделать. Он молодец, что снова забил.
Думаю, после перерыва на Матч звезд Овечкин стал свежее, его гол из «офиса» сегодня в ворота «Флориды» — это круто!
— Сможет ли Александр забросить 30 шайб в текущем сезоне?
— Каковы шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф?
— С той игрой, которую они сейчас показывают, им будет крайне тяжело это сделать. Честно говоря, я не вижу у них каких-то осмысленных действий, — сказал бывший игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Рыбин.