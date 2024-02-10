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05:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Чем лучше будет играть Овечкин, чем больше наберет очков, тем лучше будут показатели “Вашингтона”. Дементьев о “Кэпиталс”

Капитан «Кэпиталс» забил в 3 матчах подряд впервые в сезоне НХЛ.

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«Чем лучше будет играть Овечкин, чем больше наберет очков, тем лучше будут показатели “Вашингтона”. Дементьев о “Кэпиталс” | Источник: Sports.Ru

"Можно ли сказать, что Александр наконец-то начинает просыпаться? Я бы так ни в коем случае не говорил. Скорее надо порадоваться за то, что у него пошли голы, и постучать по дереву, чтобы его голевая серия не заканчивалась.

Результаты команды всегда основываются на удачной игре индивидуальностей и их взаимодействии. В данном случае чем лучше будет играть Овечкин, чем больше он наберет очков, тем лучше будут показатели «Вашингтона» и его партнеров", — сказал хоккейный агент.

После 49 матчей «Вашингтон» с 51 очком занимает в Столичном дивизионе 7-е место.

Овечкин забил Бобровскому из офиса — третий матч подряд с голами!

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