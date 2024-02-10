Владимир Михалев: «Не смотрю, кто против меня выходит — хоть Гретцки. Без разницы, я выхожу и получаю удовольствие от хоккея»
— Это самый невероятный матч по нерву, по накалу? У тебя ведь в первый раз такое, что на последней секунде забиваете.
— Это самый невероятный матч по нерву, по накалу? У тебя ведь в первый раз такое, что на последней секунде забиваете.
— Да, впервые в карьере такое.
— Верил, что Энди [Андреофф] очередную забьет? Парень в конце сезона свою прошлогоднюю статистику в АХЛ показывает.
— Конечно, верили, со скамейки видели, что в большинстве сейчас забьет.
— Это его македонские корни, традиции Александра Македонского?
— Не знаю (смеется). Возможно, просто мастерство Энди.
— Как тебе конкуренция на Востоке? Три команды борются до последнего.
— Да, впервые такое, что все цепляются за плей-офф. Это очень интересно, надеюсь, что пробьемся дальше.
— Овечкин раззабивался, до Гретцки 61 шайба. Как считаешь, сколько ему надо времени на рекорд — сезон, два?
— Посмотрим-посмотрим, конечно. Надеемся на него.
— Как тебе удалось так ворваться в КХЛ? Это наглость такая? Потому что дерзко себя ведешь на льду, в хорошем смысле.
— Ну я же не смотрю, кто против меня выходит — хоть Гретцки или олимпийские чемпионы. Без разницы, я выхожу и получаю удовольствие от хоккея. И Матч звезд как приятный бонус, — сказал 19-летний нападающий «Сибири» Владимир Михалев.