Владимир Михалев: «Не смотрю, кто против меня выходит — хоть Гретцки. Без разницы, я выхожу и получаю удовольствие от хоккея» | Источник: Sports.Ru

— Да, впервые в карьере такое.

— Верил, что Энди [Андреофф] очередную забьет? Парень в конце сезона свою прошлогоднюю статистику в АХЛ показывает.

— Конечно, верили, со скамейки видели, что в большинстве сейчас забьет.

— Это его македонские корни, традиции Александра Македонского?

— Не знаю (смеется). Возможно, просто мастерство Энди.

— Как тебе конкуренция на Востоке? Три команды борются до последнего.

— Да, впервые такое, что все цепляются за плей-офф. Это очень интересно, надеюсь, что пробьемся дальше.

— Овечкин раззабивался, до Гретцки 61 шайба. Как считаешь, сколько ему надо времени на рекорд — сезон, два?

— Посмотрим-посмотрим, конечно. Надеемся на него.

— Как тебе удалось так ворваться в КХЛ? Это наглость такая? Потому что дерзко себя ведешь на льду, в хорошем смысле.