Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Спартак
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Эдмонтон
35
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Рейнджерс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
21:00
Монреаль
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Питтсбург
32
Хоккей. НХЛ
23:30
Бостон
Вашингтон
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
11:27 (мск), источник: Sports.Ru

Владимир Михалев: «Не смотрю, кто против меня выходит — хоть Гретцки. Без разницы, я выхожу и получаю удовольствие от хоккея»

— Это самый невероятный матч по нерву, по накалу? У тебя ведь в первый раз такое, что на последней секунде забиваете.

Наверх
Владимир Михалев: «Не смотрю, кто против меня выходит — хоть Гретцки. Без разницы, я выхожу и получаю удовольствие от хоккея» | Источник: Sports.Ru

— Да, впервые в карьере такое.

— Верил, что Энди [Андреофф] очередную забьет? Парень в конце сезона свою прошлогоднюю статистику в АХЛ показывает.

— Конечно, верили, со скамейки видели, что в большинстве сейчас забьет.

— Это его македонские корни, традиции Александра Македонского?

— Не знаю (смеется). Возможно, просто мастерство Энди.

— Как тебе конкуренция на Востоке? Три команды борются до последнего.

— Да, впервые такое, что все цепляются за плей-офф. Это очень интересно, надеюсь, что пробьемся дальше.

— Овечкин раззабивался, до Гретцки 61 шайба. Как считаешь, сколько ему надо времени на рекорд — сезон, два?

— Посмотрим-посмотрим, конечно. Надеемся на него.

— Как тебе удалось так ворваться в КХЛ? Это наглость такая? Потому что дерзко себя ведешь на льду, в хорошем смысле.

— Ну я же не смотрю, кто против меня выходит — хоть Гретцки или олимпийские чемпионы. Без разницы, я выхожу и получаю удовольствие от хоккея. И Матч звезд как приятный бонус, — сказал 19-летний нападающий «Сибири» Владимир Михалев.

 5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
СКА выиграл у ЦСКА все матчи за регулярку. Объяснение от Ротенберга – помогают шахматы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь