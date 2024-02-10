Сериков о погоне Овечкина за Гретцки: «Верим в него. Мы русские, поддерживаем друг друга! Думаю, сезончик-другой и он догонит!»

Защитник «Нефтехимика» также подвел итоги матча с «Сибирью» (1:2 ОТ).
— Обидно, что проиграли. Хорошо боролись. Конечно, опустошен, выстояли в меньшинстве против Бека и остальных ребят, но не смогли дожать в конце.
— Какие сейчас эмоции и микроклимат в команде?
— Мы не смотрим на другие команды, у нас осталось семь матчей. Будем забирать их по-максимуму.
— Овечкин раззабивался, остался 61 гол до Гретцки.
— Думаю, что сезончик-другой и он догонит в любом случае! Верим в него, мы русские, поддерживаем друг друга!
— За «Каролиной» следишь?
— Конечно, там играет Петя Кочетков, мы с ним иногда общаемся, поглядываю за его успехами. Ночью, правда, он пропустил два гола за 11 секунд. Но ничего страшного, в целом за ним только слежу. Мы с ним пересекались в молодежке «Капитана», там начали общаться, — сказал защитник «Нефтехимика» Артем Сериков.