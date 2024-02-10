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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Сериков о погоне Овечкина за Гретцки: «Верим в него. Мы русские, поддерживаем друг друга! Думаю, сезончик-другой и он догонит!»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (833 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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Сериков о погоне Овечкина за Гретцки: «Верим в него. Мы русские, поддерживаем друг друга! Думаю, сезончик-другой и он догонит!» | Источник: Sports.Ru

Защитник «Нефтехимика» также подвел итоги матча с «Сибирью» (1:2 ОТ).

— Обидно, что проиграли. Хорошо боролись. Конечно, опустошен, выстояли в меньшинстве против Бека и остальных ребят, но не смогли дожать в конце.

— Какие сейчас эмоции и микроклимат в команде?

— Мы не смотрим на другие команды, у нас осталось семь матчей. Будем забирать их по-максимуму.

— Овечкин раззабивался, остался 61 гол до Гретцки.

— Думаю, что сезончик-другой и он догонит в любом случае! Верим в него, мы русские, поддерживаем друг друга!

— За «Каролиной» следишь?

— Конечно, там играет Петя Кочетков, мы с ним иногда общаемся, поглядываю за его успехами. Ночью, правда, он пропустил два гола за 11 секунд. Но ничего страшного, в целом за ним только слежу. Мы с ним пересекались в молодежке «Капитана», там начали общаться, — сказал защитник «Нефтехимика» Артем Сериков.

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