Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Спартак
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Эдмонтон
35
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Рейнджерс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
21:00
Монреаль
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Питтсбург
32
Хоккей. НХЛ
23:30
Бостон
Вашингтон
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Сетдиков о свисте в адрес Кучерова на Матче звезд НХЛ: «А что ему напрягаться там? За это нет никаких бонусов. Он все делал для шоу, забил гол в матче»

— Все еще впереди, будет матч в Новосибирске. Там надо будет обязательно выиграть, как и в оставшихся матчах.

Наверх
Сетдиков о свисте в адрес Кучерова на Матче звезд НХЛ: «А что ему напрягаться там? За это нет никаких бонусов. Он все делал для шоу, забил гол в матче» | Источник: Sports.Ru

— Сами себе проиграли?

— Да, сами отдали игру. Пропустили гол «4 на 4», детские ошибки допускали. У нас было преимущество, играли в атаку.

— Овечкин раззабивался, остался 61 гол до Гретцки.

— Молодец! Пусть продолжает в том же духе и обязательно побьет рекорд.

— Кучерова освистывали на Матче звезд НХЛ…

— А что ему напрягаться там? За это нет никаких бонусов. Он все делал для шоу, забил гол в матче. Какие вопросы к нему?

По-моему, Мэттьюс писал, что вообще можно сказать Кучерову? Он лучший в лиге на данный момент, — сказал нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков.

Кучеров — худший в конкурсах мастерства на Матче звезд. Его даже освистали болельщики.

Не ругайте Кучерова за вялый Матч звезд НХЛ. Его игра тоньше забегов между фишками.

 Стало известно, сколько получит Мбаппе за подписание контракта с «Реалом». Истинная причина переезда?
Экс-модель Playboy чуть не ушла в армию, а теперь берет безумные интервью в UFC
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь