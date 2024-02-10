Сетдиков о свисте в адрес Кучерова на Матче звезд НХЛ: «А что ему напрягаться там? За это нет никаких бонусов. Он все делал для шоу, забил гол в матче»

— Да, сами отдали игру. Пропустили гол «4 на 4», детские ошибки допускали. У нас было преимущество, играли в атаку.
— Овечкин раззабивался, остался 61 гол до Гретцки.
— Молодец! Пусть продолжает в том же духе и обязательно побьет рекорд.
— Кучерова освистывали на Матче звезд НХЛ…
— А что ему напрягаться там? За это нет никаких бонусов. Он все делал для шоу, забил гол в матче. Какие вопросы к нему?
По-моему, Мэттьюс писал, что вообще можно сказать Кучерову? Он лучший в лиге на данный момент, — сказал нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков.
Кучеров — худший в конкурсах мастерства на Матче звезд. Его даже освистали болельщики.
Не ругайте Кучерова за вялый Матч звезд НХЛ. Его игра тоньше забегов между фишками.