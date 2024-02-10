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10 февраля, источник: Чемпионат.com

Скандал после игры Россия — Беларусь. Наши обиделись на судей, капитан бросил награду

Российские юниоры уступили в овертайме решающей игре Кубка Будущего белорусской молодёжке. И не сдержали эмоций на церемонии награждения.

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Некрасивое поведение игроков юниорской сборной России по хоккею на церемонии после Кубка Будущего-2024, видео | Источник: Чемпионат.com

Вот уже почти два года сборные России по хоккею разных возрастов вынуждены соревноваться практически только со сверстниками из Беларуси, но не всегда турниры и матчи с братьями-соседями проходят тихо, мирно и без перчинки. Так, Кубок Будущего — 2024, проходивший в Минске, завершился сегодня скандалом. Юниорская сборная России (U18) драматично проиграла решающую встречу белорусской молодёжке (U20), а на церемонии награждения наши хоккеисты демонстративно отказались от призов, прозрачно намекая на то, что уступили они из-за вмешательства арбитров.

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Кубок Будущего — 2024 проходил в столице Беларуси на «Чижовка-Арене» по круговой системе — каждый играл с каждым по одному разу. Среди участников — четыре сборные: молодёжки Беларуси и Казахстана, а также две юниорские команды России — U17 и U18.

Сборная наших ребят до 17 лет под руководством тренера Дмитрия Михайлова сумела обыграть казахстанцев (7:4), остальные две встречи проиграла. Юниоры (U18), возглавляемые Александром Титовым (ныне помощник Дмитрия Кокорева в штабе ХК «Сочи», до этого три сезона работавший в клубной вертикали СКА), тоже победили Казахстан и были сильнее младших соотечественников, так что к заключительному матчу турнира подошли со стопроцентным результатом — как и белорусская молодёжка. Таким образом, эта игра получила статус матча за кубок.

Встреча получилась яркой и драматичной. К 11-й минуте белорусы повели 3:0, дважды при этом отличившись в большинстве, но российские юниоры устроили яркий камбэк. Второй период подопечные Титова выиграли 4:0, а в начале третьего отрезка защитник системы «Авангарда» Тимур Кол оформил дубль, создав для сборной России отрыв в две шайбы. Но тут уже белорусы смогли проявить характер и отыграться. За минуту с небольшим дубль оформил 19-летний Степан Звягин — проспект «Флориды Пантерз» и хоккеист из системы минского «Динамо», сыгравший в нынешнем сезоне КХЛ 10 матчей.

При счёте 5:5 игра ушла в овертайм, который и завершился со скандальным оттенком. По крайней мере, по мнению российских игроков. Предметом спора стал победный гол белорусов, а также предшествовавший ему момент. Игроки сборной России, очевидно, посчитали, что Егор Сурин не смог забить при выходе к воротам соперника из-за подножки, а отразить решающий бросок вратарю Петру Андреянову помешал белорусский игрок, о чём голкипер сообщил судье, но дополнительного видеопросмотра не последовало.

Результатом недовольства и стало такое поведение россиян на церемонии награждения. Наши хоккеисты оставили все личные награды на льду, а капитан Сурин так и вовсе небрежно бросил вниз серебряную тарелку — приз за второе место на турнире.

Что ж, понятно, что нашим юниорам было обидно проиграть в такой встрече, и их поступки на церемонии — это исключительно следствие эмоций. На повторах хорошо видно, что Рябкина не останавливали подножкой и какими-то другими противоправными действиями, а если кто и мешал Андреянову отразить «золотой» бросок белоруса, то лишь собственный защитник, оказавшийся во вратарской площади.

Денис Лутченко

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