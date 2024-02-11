Овечкин забил 834-й гол в НХЛ — «Бостону» в пустые ворота. До рекорда Гретцки — 60 шайб
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:0).
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:0).
В активе 38-летнего нападающего стало 35 (12+23) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «минус 16».
Овечкин (834 шайбы в 1394 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).