Овечкин забил в 4 матчах подряд, обновив рекорд «Вашингтона» для игроков не моложе 38 лет
Капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в игре чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:0).
Капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в игре чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:0).
Таким образом, россиянин обновил рекорд «Кэпиталс» по продолжительности голевой серии для игроков не моложе 38 лет.
Последний раз Овечкин забивал в 4 матчах подряд в прошлом сезоне — в марте 2023 года.
В 47 играх текущего чемпионата на его счету 35 (12+23) очков.
Овечкин забил 834-й гол в НХЛ — «Бостону» в пустые ворота. До рекорда Гретцки — 60 шайб.