Овечкин забил в 4 матчах подряд, обновив рекорд «Вашингтона» для игроков не моложе 38 лет | Источник: Sports.Ru

Таким образом, россиянин обновил рекорд «Кэпиталс» по продолжительности голевой серии для игроков не моложе 38 лет.

Последний раз Овечкин забивал в 4 матчах подряд в прошлом сезоне — в марте 2023 года.

В 47 играх текущего чемпионата на его счету 35 (12+23) очков.