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05:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил в 4 матчах подряд, обновив рекорд «Вашингтона» для игроков не моложе 38 лет

Капитан «Вашингтона» поразил пустые ворота в игре чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:0).

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Овечкин забил в 4 матчах подряд, обновив рекорд «Вашингтона» для игроков не моложе 38 лет | Источник: Sports.Ru

Таким образом, россиянин обновил рекорд «Кэпиталс» по продолжительности голевой серии для игроков не моложе 38 лет.

Последний раз Овечкин забивал в 4 матчах подряд в прошлом сезоне — в марте 2023 года.

В 47 играх текущего чемпионата на его счету 35 (12+23) очков.

Овечкин забил 834-й гол в НХЛ — «Бостону» в пустые ворота. До рекорда Гретцки — 60 шайб.

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